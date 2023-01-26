Salih Uçan vites artırdı!

Beşiktaş'ta Salih Uçan, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan vites artırdı!
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26 Ocak 2023 13:39
Salih Uçan
Salih Uçan
Beşiktaş
Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesinin ardından ligde aldığı galibiyetlerle kara bulutları dağıtan Beşiktaş'ta Salih Uçan gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Salih, son olarak Kayserispor maçında attığı golle de son haftalardaki yükselen performansını taçlandırmayı başardı. Güneş'in Beşiktaş'ın başında çıktığı 10 maçın 7 tanesindeilk 11'de görev alan 29 yaşındaki oyuncu, antrenmanlardaki etkin görüntüsüyle de dikkat çekiyor.  

 
 

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