Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesinin ardından ligde aldığı galibiyetlerle kara bulutları dağıtan Beşiktaş'ta Salih Uçan gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Salih, son olarak Kayserispor maçında attığı golle de son haftalardaki yükselen performansını taçlandırmayı başardı. Güneş'in Beşiktaş'ın başında çıktığı 10 maçın 7 tanesindeilk 11'de görev alan 29 yaşındaki oyuncu, antrenmanlardaki etkin görüntüsüyle de dikkat çekiyor.
Salih, son olarak Kayserispor maçında attığı golle de son haftalardaki yükselen performansını taçlandırmayı başardı. Güneş'in Beşiktaş'ın başında çıktığı 10 maçın 7 tanesindeilk 11'de görev alan 29 yaşındaki oyuncu, antrenmanlardaki etkin görüntüsüyle de dikkat çekiyor.