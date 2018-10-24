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Salah tarihe geçti, Liverpool güle oynaya kazandı!

Şampiyonlar Ligi C grubunda Liverpool, Kızılyıldız'ı 4-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Salah tarihe geçti, Liverpool güle oynaya kazandı!
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24 Ekim 2018 23:52
Şampiyonlar Ligi C grubunda Liverpool ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 20. dakikasında Firmino ile öne geçen Liverpool, 45. dakikada Salah ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 51'i gösterdiğinde ise sahneye yine Muhammed Salah çıktı ve penaltıdan kaydettiği golle takımını iyice rahatlattı.

Son sözü 80. dakikada Mane söyledi ve Liverpool, Kızılyıldız'ı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 6'ya yükseltti. Kızılyıldız ise 1 puanda kaldı.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Muhammed Salah, Liverpool formasıyla çıktığı 65 maçta 50. golünü attı. Salah böylece Liverpool tarihinde, bu gol sayısına en erken ulaşan isim oldu. Salah'a en yakın isim ise 77 maçta 50 gol atan Albert Stubbins oldu.

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