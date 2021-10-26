Salah, Liverpool'dan servet istiyor!

Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan Muhammed Salah, istediği maaşla kulübünü zor durumda bıraktı.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Mısırlı oyuncu, Liverpool'dan yüzde 150'den fazla zam istedi ve haftalık maaşının 500 bin pounda (Yıllık 30 milyon euro) yükseltilmesini istedi. Liverpool, bu teklife şimdilik olumlu yanıt vermedi.



Salah'ın istediği bu net maaşın Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin de Bruyne gibi oyunculardan çok daha fazla olduğuna da dikkat çekildi.



Liverpool'da haftalık 220 bin poundla en çok kazanan oyuncu olan Virgil Van Dijk'ın 2 katından daha fazla maaş isteyen Salah'ın bu teklifine Liverpool'un ne yanıt vereceği de merak konusu oldu.



SALAH'IN SIRADIŞI KARİYERİ



2012 yazında El Mokawloon'dan 2.5 milyon euro bonservisle Basel'e transfer olan ve Avrupa'ya adım atan Salah, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkili performansları sonrası Ocak 2014'te 16.5 milyon euro'ya Chelsea'ye geçti. Chelsea'de forma şansı bulamayan Salah, Fiorentina'ya kiralandı. Floransa'daki olağanüstü performansı Roma'nın dikkatini çekti ve Mısırlı oyuncu önce 5 milyon euro kiralık ücretiyle, ardından 15 milyon euro bonservisle Roma'ya geçti. Liverpool, 2017'de Salah'ı 42 milyon euro bonservisle 2017 yazında transfer etti.



Liverpool'da dünyanın en iyilerinden biri haline gelen Salah, İngiliz ekibinde oynadığı 215 resmi maçta 140 gol atıp 52 asist yaptı.





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