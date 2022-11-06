Şakir Özkayımoğlu: 'Üzgünüm'

Samsunspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Özkayımoğlu, hiç beklemedikleri bir sonuç aldıklarını vurgulayarak, "Oyunun ilk yarı tamamen hakimiyken 40 yılda bir olacak çok farklı bir gol yedik ne yazık ki. Eğer ilk yarıda merkezden ve orta sahadan kazandığımız toplarla üçüncü bölgeye geçişleri iyi oynayabilseydik ilk yarı çok farklı bir skorla soyunma odasına girebilirdik. Ne yazık ki, son paslarda başarısız olduğumuz için gerekli başarıyı elde edemedik. İlk yarıyı 1-0 mağlup kapattık. İkinci yarıda oyunun tamamen kontrolü bizim elimizdeydi. Son dakikaya kadar futbolcularımız mücadelesini çok iyi verip pozisyon ürettiler. Ama ne yazık ki buradan mağlup olarak ayrılıyoruz. Üzgünüm." diye konuştu.





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