10 Mayıs
Konyaspor-Rizespor
2-1
10 Mayıs
Eyüpspor-Kasımpaşa
0-3
10 Mayıs
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0-0DA
10 Mayıs
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2-1
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10 Mayıs
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0-5
10 Mayıs
Şanlıurfaspor-Erzurumspor
0-1
10 Mayıs
Ümraniye-Manisa FK
0-1
10 Mayıs
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2-0
10 Mayıs
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0-0
10 Mayıs
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0-3
10 Mayıs
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1-4
10 Mayıs
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1-2
10 Mayıs
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10 Mayıs
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10 Mayıs
Southampton-M.City
0-0
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10 Mayıs
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1-133'
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10 Mayıs
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Altach-Grazer AK
2-2
10 Mayıs
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21:30
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3-3
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FC Orenburg-Khimki
1-1
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2-2
10 Mayıs
SC Bastia-Caen
2-1
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2-3
10 Mayıs
Rodez-Clermont Foot
1-1
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Pau-Guingamp
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Sakaryaspor, sezonu galibiyet ile bitirdi!

Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Sakaryaspor, sahasında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 10 Mayıs 2025 18:19 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2025 19:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sakaryaspor, sezonu galibiyet ile bitirdi!
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Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Sakaryaspor, sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 2-0 kazandı.

Sakaryaspor'da galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Mamadou ve 67. dakikada Burak Çoban kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Sakaryaspor, sezonu 51 puanla 14. sırada sonlandırdı. Esenler Erokspor ise 52 puanla 12. sırada bitirdi.  Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Harun Reşit Güngör

Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Oğuzhan Çapar, N'Koulou, Bülent Uzun, Burak Altıparmak, Simon, Aabid (Dk. 77 Kakuta), Emre Demir (Dk. 80 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban (Dk. 90 Emircan Altıntaş), Mendy

Esenler Erokspor: Canberk Yurdakul, Furkan Orak, Mücahit Albayrak (Dk. 75 Eşref Korkmazoğlu), Metehan Mert, Nzaba, Seyfettin Anıl Yaşar, Pinchi (Dk. 46 Ufuk Akyol), Jack (Dk. 75 Berkay Aydoğmuş), Laine (Dk. 88 Yusuf Yücer), Kayode, Catakovic (Dk. 60 Junior Fernandes)

Goller: Dk. 13 Mendy, Dk. 67 Burak Çoban (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 85 Burak Çoban (Sakaryaspor), Dk. 85 Furkan Orak (Esenler Erokspor)

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