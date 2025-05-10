Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında Sakaryaspor, sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 2-0 kazandı.
Sakaryaspor'da galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Mamadou ve 67. dakikada Burak Çoban kaydetti.
Bu sonuç ile birlikte Sakaryaspor, sezonu 51 puanla 14. sırada sonlandırdı. Esenler Erokspor ise 52 puanla 12. sırada bitirdi. Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Harun Reşit Güngör
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Oğuzhan Çapar, N'Koulou, Bülent Uzun, Burak Altıparmak, Simon, Aabid (Dk. 77 Kakuta), Emre Demir (Dk. 80 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban (Dk. 90 Emircan Altıntaş), Mendy
Esenler Erokspor: Canberk Yurdakul, Furkan Orak, Mücahit Albayrak (Dk. 75 Eşref Korkmazoğlu), Metehan Mert, Nzaba, Seyfettin Anıl Yaşar, Pinchi (Dk. 46 Ufuk Akyol), Jack (Dk. 75 Berkay Aydoğmuş), Laine (Dk. 88 Yusuf Yücer), Kayode, Catakovic (Dk. 60 Junior Fernandes)
Goller: Dk. 13 Mendy, Dk. 67 Burak Çoban (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 85 Burak Çoban (Sakaryaspor), Dk. 85 Furkan Orak (Esenler Erokspor)
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 2-0 kazandı.
Sakaryaspor'da galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Mamadou ve 67. dakikada Burak Çoban kaydetti.
Bu sonuç ile birlikte Sakaryaspor, sezonu 51 puanla 14. sırada sonlandırdı. Esenler Erokspor ise 52 puanla 12. sırada bitirdi. Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Harun Reşit Güngör
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Oğuzhan Çapar, N'Koulou, Bülent Uzun, Burak Altıparmak, Simon, Aabid (Dk. 77 Kakuta), Emre Demir (Dk. 80 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban (Dk. 90 Emircan Altıntaş), Mendy
Esenler Erokspor: Canberk Yurdakul, Furkan Orak, Mücahit Albayrak (Dk. 75 Eşref Korkmazoğlu), Metehan Mert, Nzaba, Seyfettin Anıl Yaşar, Pinchi (Dk. 46 Ufuk Akyol), Jack (Dk. 75 Berkay Aydoğmuş), Laine (Dk. 88 Yusuf Yücer), Kayode, Catakovic (Dk. 60 Junior Fernandes)
Goller: Dk. 13 Mendy, Dk. 67 Burak Çoban (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 85 Burak Çoban (Sakaryaspor), Dk. 85 Furkan Orak (Esenler Erokspor)