Sakaryaspor: 'Oyun daha farklı olmalıydı'

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren, ligdeki 3-1'lik Kocaelispor yenilgisini değerlendirdi.



Püren, çok üzgün olduklarını ve yenilgiyi kabullenemediklerini dile getirdi.



Püren, maçın coşkusunu, atmosferini ve heyecanını oyuncularıyla beraber yaşamaya ve yaşatmaya yoğun mesai harcadıklarını aktararak, şöyle konuştu:



"Bazen futbolda galip gelebilirsin mağlup olabilirsin ama buradaki oyunun bana göre çok daha farklı olması gerekiyordu. Bunu, camiamız, taraftarlarımız ve şehrimiz hak etmedi. Bu konuda çok üzgünüm. Belki oyun hakkında konuşabiliriz. Erken sakatlık, golü bulduk, bulamadık... Böyle maçlar oyun gücüyle kazanılmaz. Böyle maçlar taktiksel disiplinle de kazanılmaz. Böyle maçlar coşkuyla, inançla ve savaşarak kazanılır. Maalesef biz bugün bu savaşta eksik kaldık diyebilirim. Hiç beklemediğim bir reaksiyondu. Bunun sebeplerini tabii ki oyuncularımızla konuşacağız. Önümüzde 6 maç var. Belki bu maçı almış olsaydık ileriye dönük farklı hedefler koyabilirdik. Yine hiçbir şey bitmiş değil."



