Sakaryaspor, Grechyshkin'i kadrosuna kattı

Sakaryaspor, Ukraynalı orta saha oyuncusu Grechyshkin'i transfer etti.

Haber; AA
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Sakaryaspor, Grechyshkin'i kadrosuna kattı
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26 Ocak 2023 21:46
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 31 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Dmytro Grechyshkin'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.

Yeşil-siyahlı ekip, ligde 31 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.

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