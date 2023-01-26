Sakaryaspor, Grechyshkin'i kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 31 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Dmytro Grechyshkin'i renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.
Yeşil-siyahlı ekip, ligde 31 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Son olarak Gençlerbirliği forması giyen Dmytro Grechyshkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." ifadesine yer verildi.
Yeşil-siyahlı ekip, ligde 31 puanla 9'uncu sırada bulunuyor.
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