Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ahlatçı Çorum FK'yı konuk etti.



Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.



Sakarya'nın gollerini 5. dakikada Burak Süleyman, 77 ve 90. dakikada Yonathan del Valle kaydetti.



Çorum FK'nın tek golü ise 89. dakikada Eren Aydın'dan geldi.



Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Sakaryaspor bu galibiyetle puanını 40'a çıkardı. Çorum FK ise 35 puanda kaldı.



Gelecek hafta Sakaryaspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.







