Sakaryaspor evinde hata yapmadı!

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, Ahlatçı Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Sakaryaspor evinde hata yapmadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2024 18:07
Son güncelleme 18 Şubat 2024 18:47
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ahlatçı Çorum FK'yı konuk etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Sakarya'nın gollerini 5. dakikada Burak Süleyman, 77 ve 90. dakikada Yonathan del Valle kaydetti.

Çorum FK'nın tek golü ise 89. dakikada Eren Aydın'dan geldi.

Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Sakaryaspor bu galibiyetle puanını 40'a çıkardı. Çorum FK ise 35 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Sakaryaspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery