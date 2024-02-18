Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ahlatçı Çorum FK'yı konuk etti.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Sakarya'nın gollerini 5. dakikada Burak Süleyman, 77 ve 90. dakikada Yonathan del Valle kaydetti.
Çorum FK'nın tek golü ise 89. dakikada Eren Aydın'dan geldi.
Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Sakaryaspor bu galibiyetle puanını 40'a çıkardı. Çorum FK ise 35 puanda kaldı.
Gelecek hafta Sakaryaspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Sakarya'nın gollerini 5. dakikada Burak Süleyman, 77 ve 90. dakikada Yonathan del Valle kaydetti.
Çorum FK'nın tek golü ise 89. dakikada Eren Aydın'dan geldi.
Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Sakaryaspor bu galibiyetle puanını 40'a çıkardı. Çorum FK ise 35 puanda kaldı.
Gelecek hafta Sakaryaspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Çorum FK ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.