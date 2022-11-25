Sakaryaspor'a 136 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1. Lig'den Sakaryaspor'a ve Adanaspor'a çeşitli cezalar uyguladı.



Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle Sakaryaspor'a 136 bin, Adanaspor'a ise 20 bin lira para cezası verildi.



Kurul ayrıca, Sakaryaspor ve Adanaspor'da bazı tribünlerindeki taraftarların kartlarına da bloke cezası uyguladı.



Açıklamada, TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırı hareket ettiği için ihtar cezası alan Sakaryaspor'da Michal Jan Nalepa'ya 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para cezası verildiğini kaydedildi.



Manisa FK oyuncusu Yannick Stark'a da 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 700 lira para cezası verilirken, Bodrumspor oyuncusu Erkan Değişmez de 2 müsabakadan men cezası aldı.





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