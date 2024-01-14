Adalet Balkanı Yılmaz Tunç, Antalyasporlu Sagiv Jehezkel için soruşturma başlatıldığını açıkladı.Trabzonspor maçında attığı gol sonrası bileğindeki "100 days... 7.10." yazısını gösteren İsraill futbolcu önce kadro dışı kaldı, sonra ise sözleşmesinin feshedileceği duyuruldu.Golden sonraki mesajında Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırı ve üzerinden geçen 100 günü gönderme yaptığı ortaya çıkan Sagiv Jehezkel için soruşturma açıldı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan adli soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.