Sadık Çiftpınar: 'Rakibimize pozisyon vermedik'

Kasımpaşa'nın savunma oyuncularından Sadık Çiftpınar, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Çiftpınar yaptığı açıklamada "Trabzonspor gibi zorlu bir deplasmandan puan almak önemli. Hafta içi Avrupa maçı oynadılar, biliyorduk yorgun olacaklarını. Takım olarak iyi konsantre olduk. Son pasları, son vuruşları iyi yapsak skor da üretebilirdik. Rakibimize pozisyon vermedik. İyi iş çıkardık. Bu ligde alınan her puan önemli, özellikle büyük takımlara karşı deplasmandan alınan puanlar. Yolumuza devam edeceğiz. İyi bir grafiğimiz var." açıklamasını yaptı.



Lige iyi başlamadıklarını ancak sonrasında takım olarak konuşarak çıkışa geçtiklerini belirten Çiftpınar, "Lige 3 maç 11 gol yiyerek başladık. Daha sonrasında bunu kendi aramızda çok fazla konuştuk. Bize yakışmıyordu. Şenol Hoca ile iyi çalıştık. Daha sonraki süreçte bugün hocamızla beraber 7. maçımızdı. 4 gol veya 5 gol yedik. Hocadan sonra daha iyi savunma yapıyoruz. Alınan sonuçların etkisi var. Özgüvenimiz arttı. Adana Demirspor maçından galibiyet çıkarmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.





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