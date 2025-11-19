Sadettin Saran'dan transfer mesajı!

Ara transfer döneminde takımı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yanlış hamle yapmamak adına adımlarını dikkatle atmayı planlıyor.
Sarı-lacivertlilerde öncelik, orta saha ve hücum hattına yapılacak takviyelerde olacak. Kulübün gündeminde Bayern Münih'in deneyimli ismi Goretzka ve AZ Alkmaar'dan Troy Parrott olduğu iddia edilse de Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, tek bir oyuncuya bağlı kalmayarak geniş bir transfer listesini değerlendirecek.
"ACELECİ OLMAYALIM"
Başkan Saran'ın yönetimle yaptığı görüşmelerde, "Eksik olduğumuz bölgelere takviyeler yapacağız, ancak ara transfer döneminde hata yapmak kolaydır. Bu yüzden aceleci olmayalım" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi. Saran'ın ayrıca başkanlık görevinde geçireceği ilk ara transfer döneminde temkinli hareket edeceği belirtildi.
TEDESCO'NUN RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK
Ara dönemde teknik direktör Domenico Tedesco'nun hazırlayacağı rapor da transfer sürecinde kritik rol oynayacak. Yönetim, Tedesco'nun ihtiyaç duyduğu oyuncuları ve kendi gözlemlerini birleştirerek, olası transferler için masaya oturmayı planlıyor. Öte yandan, kadroda düşünülmeyen oyuncuların gönderilmesiyle yeni transferler için finansal alan yaratılması hedefleniyor.
Sarı-lacivertlilerde öncelik, orta saha ve hücum hattına yapılacak takviyelerde olacak. Kulübün gündeminde Bayern Münih'in deneyimli ismi Goretzka ve AZ Alkmaar'dan Troy Parrott olduğu iddia edilse de Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, tek bir oyuncuya bağlı kalmayarak geniş bir transfer listesini değerlendirecek.
"ACELECİ OLMAYALIM"
Başkan Saran'ın yönetimle yaptığı görüşmelerde, "Eksik olduğumuz bölgelere takviyeler yapacağız, ancak ara transfer döneminde hata yapmak kolaydır. Bu yüzden aceleci olmayalım" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi. Saran'ın ayrıca başkanlık görevinde geçireceği ilk ara transfer döneminde temkinli hareket edeceği belirtildi.
TEDESCO'NUN RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK
Ara dönemde teknik direktör Domenico Tedesco'nun hazırlayacağı rapor da transfer sürecinde kritik rol oynayacak. Yönetim, Tedesco'nun ihtiyaç duyduğu oyuncuları ve kendi gözlemlerini birleştirerek, olası transferler için masaya oturmayı planlıyor. Öte yandan, kadroda düşünülmeyen oyuncuların gönderilmesiyle yeni transferler için finansal alan yaratılması hedefleniyor.