Sacramento Kings'in, Washington Wizards forveti Kyle Kuzma'yı takaslamakla ilgilendiği bildirildi.



ClutchPoints'ten Brett Siegel, Kuzma'nın Kings'in hedeflerinden biri olabileceğini açıkladı.



2024 NBA Draftı öncesinden beri Kings'le adı geçen Kuzma'nın olası anlaşmasının taraflar arasında takaslanacak varlıklar üzerine anlaşılamamasından ötürü yattığı söylenmiş olsa da, Sacramento ekibinin DeMar DeRozan takası sonrasında bile Wizards yıldızıyla halen ilgilendiği iddia edildi:



"Geçen yıl boyunca ve bu yaz da dahil olmak üzere, Kuzma'ya en çok ilgi gösteren ve onun için pek çok kez takas görüşmelerine katılan takımlardan biri de Sacramento. Kaynaklar, 2024 NBA Draftı öncesinde Kings'in, Kuzma'yı Sacramento'ya gönderecek bir anlaşma için 13. draft hakkını diğer varlıklarla birlikte takas paketi yapmaya çalıştığını söyledi.



Bu yılın 13. seçiminden daha fazlasını isteyen Wizards, Kings'in teklif ettiği paket karşılığında Kuzma'yı takas etmeyi reddetmişti. Serbest oyuncu döneminde Chicago Bulls'tan DeRozan'ı aldıktan sonra bile Sacramento, 2024-25 sezonu öncesinde meşru bir takas hedefi olarak Kuzma'yla halen ilgileniyor."



Geçtiğimiz sezon Kuzma, 22,2 sayı, 6,6 ribaund ve 4,2 asist ortalamalarıyla All-Star seviyesinde rakamlar ortaya koymuştu.





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