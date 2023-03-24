Sacha Boey'un talipleri artıyor

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Sacha Boey'un talipleri giderek artıyor.



Fransız basınında yer alan habere göre, Ligue 1'in iki iddialı ekibi Marsilya ve Lyon'un, Boey ile ilgilendiği aktarıldı.



Ancak iki ekibin de transferde önemli bir rakibinin olduğu vurgulandı. İtalyan basınından Calciomercato'nun daha önce Arsenal'in, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için istekli olduğu haberi hatırlatıldı.



Öte yandan Galatasaray'ın da genç oyuncusu için beklentisinin 15 milyon euro'luk bonservis olduğu öne sürüldü.



Galatasaray'da bu sezon 23 maça çıkan Sacha Boey, 2 asistlik bir skor katkısı sağladı. Sezon başında takımdan ayrı kalan ancak daha sonra aldığı formayı bir daha bırakmayan Boey'un, Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.





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