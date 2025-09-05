Sacha Boey için Juventus gerçeği!

Bayern Münih forması giyen Sacha Boey ile ilgili transfer gerçeği ortaya çıktı.



JUVE'DEN TEKLİF VE RET



Romano'nun haberine göre, Juventus, Sacha Boey için transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala devreye girdi.



İtalyan ekibi, Sacha Boey'u satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak kadrosuna katmak istedi. Fransız futbolcuyu bonservisiyle göndermek isteyen Bayern Münih ise bu teklifi kabul etmedi.



SEZON PERFORMANSI



Bayern Münih'te bu sezon 4 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.



