05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Sacha Boey için Juventus gerçeği!

Juventus, transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Sacha Boey'u kiralamak istedi. Bayern Münih, Fransız futbolcu için kiralama teklifini kabul etmedi.

calendar 05 Eylül 2025 13:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sacha Boey için Juventus gerçeği!
Bayern Münih forması giyen Sacha Boey ile ilgili transfer gerçeği ortaya çıktı.

JUVE'DEN TEKLİF VE RET

Romano'nun haberine göre, Juventus, Sacha Boey için transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala devreye girdi.

İtalyan ekibi, Sacha Boey'u satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak kadrosuna katmak istedi. Fransız futbolcuyu bonservisiyle göndermek isteyen Bayern Münih ise bu teklifi kabul etmedi.

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 4 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
