Sabitzer: 'Bayern Münih'te olmayı hep hayal etmiştim'

Bundesliga'da Leipzig'den Bayern Münih'e transfer olan 27 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer, duygularını paylaştı.



Bayern Münih'e transfer olmak için çok savaştığını belirten deneyimli futbolcu, "Kaybetmekten nefret ederim. Bunu bana babama aşıladı. Baskıyı severim. Şu anda doğru yerdeyim. Bayern'de kupalar kazanmak istiyorum. Bayern Münih'te olmayı hep hayal etmiştim. Buraya gelmek için çok çalıştım." dedi.



Bayern Münih'in 15 milyon euro ödediği Sabitzer, Leipzig'de 229 maçta 52 gol atarken 42 asist yapmıştı



