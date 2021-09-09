Sabitzer: "Bayern Münih'te olmayı hep hayal etmiştim"

Leipzig'den Bayern Münih'e transfer olan 27 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer konuştu

Haber; Sporx.com dış haberler
Abone Ol
Sabitzer: 'Bayern Münih'te olmayı hep hayal etmiştim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2021 21:58
Bundesliga'da Leipzig'den Bayern Münih'e transfer olan 27 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer, duygularını paylaştı.

Bayern Münih'e transfer olmak için çok savaştığını belirten deneyimli futbolcu, "Kaybetmekten nefret ederim. Bunu bana babama aşıladı. Baskıyı severim. Şu anda doğru yerdeyim. Bayern'de kupalar kazanmak istiyorum. Bayern Münih'te olmayı hep hayal etmiştim. Buraya gelmek için çok çalıştım." dedi.

Bayern Münih'in 15 milyon euro ödediği Sabitzer, Leipzig'de 229 maçta 52 gol atarken 42 asist yapmıştı


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.