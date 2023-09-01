Sabalenka ve Sinner, ABD Açık'ta 3. tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ve erkeklerin 6 numaralı seribaşı Jannik Sinner 3. tura çıktı.



New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 4. gün sabah seansındaki karşılaşmalarla devam edildi.



Kadınlarda son 2 yıldır yarı final oynayan Aryna Sabalenka, dünya 96 numarası Jodie Burrage ile oynadığı maçı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.



Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (9 numaralı seribaşı) ise klasmanın 58. sırasındaki Martina Trevisan'ı 2-0 (6-2, 6-2) mağlup ederek tur atladı.



Liudmila Samsonova (14) ve 2017 finalisti Madison Keys (17) de rakiplerini 2-0'lık skorla geçerek adlarını 3. tura yazdırdı.



Sinner 3 sette 3. turda



Erkeklerde Jannik Sinner (6), dünya sıralamasının 39. basamağındaki Lorenzo Sonego ile karşılaştığı mücadeleyi 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) kazanarak 3. tura yükseldi.



Alexander Zverev (12), Daniel Altmaier'i 3-1, Alex de Minaur (13), Wu Yibing'i 3-0, Grigor Dimitrov (19) ise 2012 şampiyonu Andy Murray'yi 3-0 yenerek 3. tur bileti aldı.



