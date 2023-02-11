Saba Lobjanidze: 'Korkunçtu, yer hareket ediyordu'

"AYAKTA KALAN BİR EV YOK"

"KİMSE FUTBOLA SICAK BAKMIYOR"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketlerinin ardından Hatayspor'un yıldızı Saba Lobjanidze ülkesinin basınına konuştu. Gürcü futbolcu, deprem anını "Korkunçtu, yer hareket ediyordu ve bir şey parlıyordu" şeklinde özetledi.Deprem faciasında yaşananları anlatan Saba Lobjanidze,dedi.Depremden sonra ortaya çıkan tablo hakkında bilgiler veren tecrübeli futbolcu," açıklamasını yaptı.Christian Atsu'nun son durumu hakkında konuşan Saba Lobjanidze,ifadelerini kullandı.Gürcü oyuncu yaşanan felakete dair,açıklamasını yaptı.Hatayspor'un ligden çekilme kararı hakkında da konuşan Saba Lobjanidze,ifadelerini kullandı.Son olarak transfer durumu hakkında konuşan Saba Lobjanidze,dedi.