'nin sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı İngiliz sol kanat oyuncusu'eg'den talip çıktı.Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nottinghan Forest, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna sezon sonuna kadar kiralık olarak katmak içinFenerbahçe'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ancak İngiliz kulübüneöğrenildi.Nottingham Forest yetkilileri ise Fenerbahçe'denSarı-Lacivertli kulübün resmi makamlarına ilettiği öğrenildi.İngiliz kulübünün yaptığı teklifte27 yaşında ve 1.76 boyunda olan Ryan Kent bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7'si ilk 11'de olmak üzere 14 resmi maçta forma giydi. 1 gol ve 1 asiste imza atan Kent, 560 dakika sahada kaldı. İngiliz futbolcu, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.Ryan Kent'in Fenerbahçe'de istediği süreyi alamadığı için mutsuz olduğu iddiaları da daha önce yazılıp çizilmişti. Kent'in sezon sonuna kadarda gelen haberler arasında.Bu sezon 14 resmi maçta çubuklu formayı giyen Ryan Kent 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 560 dakika sahada kalan İngiliz sol kanat istenilen performansı bir türlü yakalayamadı.