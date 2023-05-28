''Ryan Kent, Fenerbahçe taraftarlarını sevindirir'

Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlamasını yapan yönetim, Glasgow Rangers'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek kanat oyuncusuyla Ryan Kent ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.
HÜCUMUN HER YERİNDE OYNUYOR
Ana bölgesi sol açık olan Ryan Kent; forvet, 10 numara ve sağ kanat olmak üzere hücumun her bölgesinde forma giyebiliyor.
26 yaşındaki futbolcu, Rangers'ta 57 gol pasıyla İskoç takımın tarihinin en çok asist yapan 6. oyuncusu konumunda bulunuyor.
Liverpool altyapısından yetişen oyuncu, 2018 yazında Rangers'a kiralık gitti. Ertesi sezon 7.2 milyon Euro'ya bonservisiyle İskoç takımına katıldı.
Burada 2 şampiyonluk yaşarken kariyer totalinde 7 sakatlıkla karşı karşıya kalıp takımını 29 maçta yalnız bıraktı.
Rangers'ta Steven Gerrard ile kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. 138 maçta 28 gol atıp, 33 asist gerçekleştirdi.
"RAKİP DEFANSLAR İÇİN TAM BİR KABUS"
Sabah gazetesine konuşan İskoç muhabirler Ryan kent için övgülerde bulunurken oyuncu hakkında da önemli bilgiler verdi.
Football Insider'dan Fraser Fletcher; "Kent, her zaman çok tehlikeli bir oyuncu olmuştur, her iki yöne de gidebilir ve mükemmel bir top sürme oyuncusudur. İskoçya'daki birçok defans oyuncusu onun en zor rakip olduğunu söylüyor. Çünkü çok hareketli, nerede ne yapacağı belli olmayan, çabuk ve seri bir isim. Ancak kendi adına büyük bir sorun da vardı. Bu yeteneğini, becerisini hiçbir zaman sonuca bağlayamadı. Her yıl skora katkıları genellikle beklenenin altında kaldı. Çoğu zaman Glasgow Rangers taraftarları için bir hayal kırıklığı kaynağı oldu. Ancak bu özelliğini geliştirir ve skorer olma problemini ortadan kaldırabilirse kesinlikle taraftarın sevgilisi olacaktır. Çok özel yeteneklere sahip bir futbolcu." şeklinde konuştu.
"TARAFTARLARI TRİBÜNDEN SAHAYA İNDİRİR"
Football Scotland'dan Mark Hendry ise; ''Kent, geldiğinden beri Rangers için güçlü bir oyuncu ama istatistikleri olması gerektiği kadar iyi değil. İyi günündeyken yıldızlaşır ve goller atabilir ama bu maçlar onun için yeterince sık gelmiyor. Taraftarlar ondan daha fazlasını bekliyordu. Buna rağmen her zaman rakip için tehlikeliydi. Hızlı bir oyuncu ve becerileriyle rakibini geçebilir. Ortaları daha iyi olabilirdi ama yine de rakibi için her zaman bir tehdit. Topla koşmaya başladığı andan itibaren heyecan yaratır ve taraftarları koltuklarından indirmeyi başarır. Türkiye onun için yeni bir meydan okuma olacak. Türkiye ligi hücuma dayalı bir ligse, başarılı olacaktır. Değilse oyuncunun savunma görevlerini çok sık yapmasını beklemeyin." ifadelerini kullandı.
HÜCUMUN HER YERİNDE OYNUYOR
Ana bölgesi sol açık olan Ryan Kent; forvet, 10 numara ve sağ kanat olmak üzere hücumun her bölgesinde forma giyebiliyor.
26 yaşındaki futbolcu, Rangers'ta 57 gol pasıyla İskoç takımın tarihinin en çok asist yapan 6. oyuncusu konumunda bulunuyor.
Liverpool altyapısından yetişen oyuncu, 2018 yazında Rangers'a kiralık gitti. Ertesi sezon 7.2 milyon Euro'ya bonservisiyle İskoç takımına katıldı.
Burada 2 şampiyonluk yaşarken kariyer totalinde 7 sakatlıkla karşı karşıya kalıp takımını 29 maçta yalnız bıraktı.
Rangers'ta Steven Gerrard ile kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. 138 maçta 28 gol atıp, 33 asist gerçekleştirdi.
"RAKİP DEFANSLAR İÇİN TAM BİR KABUS"
Sabah gazetesine konuşan İskoç muhabirler Ryan kent için övgülerde bulunurken oyuncu hakkında da önemli bilgiler verdi.
Football Insider'dan Fraser Fletcher; "Kent, her zaman çok tehlikeli bir oyuncu olmuştur, her iki yöne de gidebilir ve mükemmel bir top sürme oyuncusudur. İskoçya'daki birçok defans oyuncusu onun en zor rakip olduğunu söylüyor. Çünkü çok hareketli, nerede ne yapacağı belli olmayan, çabuk ve seri bir isim. Ancak kendi adına büyük bir sorun da vardı. Bu yeteneğini, becerisini hiçbir zaman sonuca bağlayamadı. Her yıl skora katkıları genellikle beklenenin altında kaldı. Çoğu zaman Glasgow Rangers taraftarları için bir hayal kırıklığı kaynağı oldu. Ancak bu özelliğini geliştirir ve skorer olma problemini ortadan kaldırabilirse kesinlikle taraftarın sevgilisi olacaktır. Çok özel yeteneklere sahip bir futbolcu." şeklinde konuştu.
"TARAFTARLARI TRİBÜNDEN SAHAYA İNDİRİR"
Football Scotland'dan Mark Hendry ise; ''Kent, geldiğinden beri Rangers için güçlü bir oyuncu ama istatistikleri olması gerektiği kadar iyi değil. İyi günündeyken yıldızlaşır ve goller atabilir ama bu maçlar onun için yeterince sık gelmiyor. Taraftarlar ondan daha fazlasını bekliyordu. Buna rağmen her zaman rakip için tehlikeliydi. Hızlı bir oyuncu ve becerileriyle rakibini geçebilir. Ortaları daha iyi olabilirdi ama yine de rakibi için her zaman bir tehdit. Topla koşmaya başladığı andan itibaren heyecan yaratır ve taraftarları koltuklarından indirmeyi başarır. Türkiye onun için yeni bir meydan okuma olacak. Türkiye ligi hücuma dayalı bir ligse, başarılı olacaktır. Değilse oyuncunun savunma görevlerini çok sık yapmasını beklemeyin." ifadelerini kullandı.