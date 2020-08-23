Ryan Babel'den ayrılık cevabı: '2 yıl sonra!'

Galatasaray'ın Hollandalı hücum oyuncusu Ryan Babel, ayrılık yanıtını verdi.
32 yaşındaki futbolcu, İnstagram'dan kendisine gelen, "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" sorusunu "2 yıl sonra" diye cevapladı.
Babel'in sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek.
Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Ajax'a kiralanmış ve bu sezon başında Galatasaray'a geri dönmüştü.
32 yaşındaki futbolcu, İnstagram'dan kendisine gelen, "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" sorusunu "2 yıl sonra" diye cevapladı.
Babel'in sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek.
Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Ajax'a kiralanmış ve bu sezon başında Galatasaray'a geri dönmüştü.