Ryan Babel'den ayrılık cevabı: "2 yıl sonra!"

Galatasaraylı Ryan Babel, İnstagram'dan kendisine yöneltilen bir soruyu cevapladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ryan Babel'den ayrılık cevabı: '2 yıl sonra!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2020 16:22
Galatasaray'ın Hollandalı hücum oyuncusu Ryan Babel, ayrılık yanıtını verdi.

32 yaşındaki futbolcu, İnstagram'dan kendisine gelen, "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" sorusunu "2 yıl sonra" diye cevapladı.

Babel'in sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek.

Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Ajax'a kiralanmış ve bu sezon başında Galatasaray'a geri dönmüştü.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için