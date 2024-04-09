Los Angeles Lakers guardı D'Angelo Russell'ın, kontratındaki oyuncu opsiyonunu muhtemelen reddedeceği öne sürüldü.



Russell'ın Lakers'taki etkileyici performansı sayesinde üst üste ikinci kez serbest oyuncu döneminde piyasayı yoklaması bekleniyor.



Russell daha önce Lakers'la 37 milyon dolar değerinde iki yıllık bir sözleşme imzalamış ve bu anlaşmanın bir parçası olarak, takas talep etme hakkını kaybetmişti.



Lakers, bu sezonun son takas günü öncesinde Russell için takas seçeneklerini aktif olarak araştırmasına rağmen, ilgilenen herhangi bir takımla anlaşma sağlayamamıştı.



ESPN'den Brian Windhorst, Russell için: "Bence oyuncu opsiyonunu kesinlikle kabul etmeyecektir. Tüm hayatınız boyunca harika bir sezon geçirdikten sonra sınırsız serbest oyuncu olmak için çalışırsınız." şeklinde konuştu.



Russell bu sezon 73 maçta 18.2 sayı, 6.3 asist ve 3.2 ribaund ortalamaları yakaladı.





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