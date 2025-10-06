Rudi Völler'den Wirtz için açıklama!

Alman efsane Rudi Völler, Liverpool forması giyen Florian Wirtz'in, İngiliz ekibinde Bayer Leverkusen ve Alman Milli Takımı'nda topla buluştuğu gibi pas alamadığını söyledi.

calendar 06 Ekim 2025 13:53 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 13:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'un geride kalan yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Florian Wirtz, İngiliz ekibinde henüz tam anlamıyla beklentileri karşılayamamıştı.

Alman futbolunun efsane isimlerinden Rudi Völler, İngiliz ekibinin 125 milyon euro bonservis ödediği ve performansıyla eleştirilen Wirtz ile ilgili konuştu.

Völler, "İnanılmaz bir iş çıkarıyor, çok koşuyor, derine geliyor ama Bayer Leverkusen ve milli takımda topla buluştuğu gibi topla buluşamıyor, pas alamıyor. Bu, üzerinde aylarca, haftalarca çalışması gereken bir konu." ifadelerini kullandı.

Liverpool'da şu ana kadar 10 maçta süre bulan Alman yıldız Wirtz, 1 asist yaptı.

