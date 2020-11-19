Rublev, ATP Finalleri'nde Thiem'i mağlup etti

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Rus Andrey Rublev, Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rublev, ATP Finalleri'nde Thiem'i mağlup etti
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19 Kasım 2020 19:00
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Rus Andrey Rublev, Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, beşinci gün maçlarıyla devam etti.

Londra 2020 Grubu karşılaşmalarının oynandığı beşinci günün açılış maçında, 3 numaralı seribaşı Thiem ile 7 numaralı seribaşı Rublev karşılaştı.

Rublev, bir saat 15 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti. İlk iki maçını kaybeden ve iddiası bulunmayan Rus tenisçi, sezon sonu turnuvasını tek galibiyetle tamamladı. İki galibiyetle yarı finali önceden garantileyen Thiem ise turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı.



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