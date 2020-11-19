Rublev, ATP Finalleri'nde Thiem'i mağlup etti

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Rus Andrey Rublev, Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, beşinci gün maçlarıyla devam etti.
Londra 2020 Grubu karşılaşmalarının oynandığı beşinci günün açılış maçında, 3 numaralı seribaşı Thiem ile 7 numaralı seribaşı Rublev karşılaştı.
Rublev, bir saat 15 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti. İlk iki maçını kaybeden ve iddiası bulunmayan Rus tenisçi, sezon sonu turnuvasını tek galibiyetle tamamladı. İki galibiyetle yarı finali önceden garantileyen Thiem ise turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, beşinci gün maçlarıyla devam etti.
Londra 2020 Grubu karşılaşmalarının oynandığı beşinci günün açılış maçında, 3 numaralı seribaşı Thiem ile 7 numaralı seribaşı Rublev karşılaştı.
Rublev, bir saat 15 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup etti. İlk iki maçını kaybeden ve iddiası bulunmayan Rus tenisçi, sezon sonu turnuvasını tek galibiyetle tamamladı. İki galibiyetle yarı finali önceden garantileyen Thiem ise turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı.