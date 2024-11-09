Ruben Amorim, Yunus Akgün'ü istiyor

Galatasaray'ın bu sezon parlayan yıldızlarının başında gelen Yunus Akgün hakkında transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Tottenham maçında gol atarak taraftarları mest eden genç yıldız için Avrupa'nın dev kulübü transfer etmek için kolları sıvadı.
DEV KULÜPLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Sarı Kırmızılılarda bu sezon gösterdiği performansla yıldız gibi parlayan Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Son olarak İspanyol basını, 24 yaşındaki oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
MANCHESTER UNITED PEŞİNDE
Habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, milli oyuncunun yaratıcılığını, Ruben Amorim'in hücum sistemine uygun bir profil olarak değerlendiriyor. Öte yandan haberde Yunus Akgün'ün hızına, oyun vizyonuna ve baskı altındayken topu kontrol edebilme yeteneğine dikkat çekildi.
AVRUPA LİGİ'NDE GOL KRALI
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından attığı gol, futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı. Yunus Akgün, bu golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 4'e çıkardı. Yunus, bu başarısıyla Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (Ekim-Aralık 2012, 4 maç) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.
Yunus Akgün, 2024/25 sezonunda Sarı Kırmızılı forma ile 15 maça çıktı. 1.73'lük kanat oyuncusu, bu maçlarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre Yunus Akgün'ün 6.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Akgün'ün, Sarı Kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli takımda da forma giyen oyuncu, Galatasaray altyapısından yetişti. Yunus Akgün, Adana Demirspor ve Leicester City gibi takımlarda da forma giydi.
DEV KULÜPLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Sarı Kırmızılılarda bu sezon gösterdiği performansla yıldız gibi parlayan Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Son olarak İspanyol basını, 24 yaşındaki oyuncu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
MANCHESTER UNITED PEŞİNDE
Habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, milli oyuncunun yaratıcılığını, Ruben Amorim'in hücum sistemine uygun bir profil olarak değerlendiriyor. Öte yandan haberde Yunus Akgün'ün hızına, oyun vizyonuna ve baskı altındayken topu kontrol edebilme yeteneğine dikkat çekildi.
AVRUPA LİGİ'NDE GOL KRALI
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup ederken, Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından attığı gol, futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı. Yunus Akgün, bu golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 4'e çıkardı. Yunus, bu başarısıyla Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (Ekim-Aralık 2012, 4 maç) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.
Yunus Akgün, 2024/25 sezonunda Sarı Kırmızılı forma ile 15 maça çıktı. 1.73'lük kanat oyuncusu, bu maçlarda 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt verilerine göre Yunus Akgün'ün 6.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Akgün'ün, Sarı Kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli takımda da forma giyen oyuncu, Galatasaray altyapısından yetişti. Yunus Akgün, Adana Demirspor ve Leicester City gibi takımlarda da forma giydi.