Rosier'den Sporting'e: 'Beşiktaş ile anlaşın'

'ta geleceği merakla beklenen, gelecek sezon siyah-beyazlı takımda devam etmek istediğiniyönetimine bildirdi.Record Gazetesi'nin haberine göre, Portekiz kulübü gelecek sezon oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ilettiği Rosier'den "" cevabını aldı.Öte yandan Sporting'in Rosier için Dinamo Moskova'dan gelen 6,5 milyon euro peşin ve 1,5 milyon euro bonusların olduğu teklifi kabul ettiği ancak Fransız oyuncunun Rusya'ya gitmek istememesi sonrasında transferin rafa kalktığı belirtildi.Siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olan Valentin Rosier için, kulübü Sporting ile olan temaslara hız verildi.Rosier ve Ghezzal'ı bir an önce takıma yeniden dahil ederek transferde diğer hedeflere yönelmek isteyenBu kezRosier geçtiğimiz günlerde Türkiye'de başka bir kulübün formasını giymeyeceğini söylemişti.24 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de büyük bir kulüpten bir diğerine transfer olmak bugünlerde daha normal hale geldi. Birçok oyuncu bir İstanbul kulübünden diğerine transfer oluyor. Ancak ben farklı bir zihniyetle büyüdüm.Çünkü Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum!" ifadelerini kullanmıştı.