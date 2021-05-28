Rosier'den Sporting'e: 'Beşiktaş ile anlaşın'

Beşiktaş'ta geleceği merakla beklenen Valentin Rosier, gelecek sezon siyah-beyazlı takımda devam etmek istediğini Sporting yönetimine bildirdi.
Record Gazetesi'nin haberine göre, Portekiz kulübü gelecek sezon oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ilettiği Rosier'den "Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, onlarla anlaşın" cevabını aldı.
DINAMO MOSKOVA'YI REDDETTİ
Öte yandan Sporting'in Rosier için Dinamo Moskova'dan gelen 6,5 milyon euro peşin ve 1,5 milyon euro bonusların olduğu teklifi kabul ettiği ancak Fransız oyuncunun Rusya'ya gitmek istememesi sonrasında transferin rafa kalktığı belirtildi.
Siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olan Valentin Rosier için, kulübü Sporting ile olan temaslara hız verildi.
Rosier ve Ghezzal'ı bir an önce takıma yeniden dahil ederek transferde diğer hedeflere yönelmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli futbolcunun kulübüne bir yıl daha kiralamayı teklif etti.
Bu kez satın alma mecburiyetiyle bu transfere son noktayı koymak isteyen idareciler, Portekiz'den gelecek haberi bekliyor.
ROSIER: "BAŞKA TÜRK KULÜBÜNE GİTMEM"
Rosier geçtiğimiz günlerde Türkiye'de başka bir kulübün formasını giymeyeceğini söylemişti.
24 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de büyük bir kulüpten bir diğerine transfer olmak bugünlerde daha normal hale geldi. Birçok oyuncu bir İstanbul kulübünden diğerine transfer oluyor. Ancak ben farklı bir zihniyetle büyüdüm. Başka bir Türk kulübüne imza atarsam Beşiktaş'a, Beşiktaş taraftarlarına ihanet etmişim gibi hissederim. Başka bir Türk kulübüne imza atmayı düşünemiyorum bile. Çünkü Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum!" ifadelerini kullanmıştı.
Record Gazetesi'nin haberine göre, Portekiz kulübü gelecek sezon oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ilettiği Rosier'den "Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, onlarla anlaşın" cevabını aldı.
DINAMO MOSKOVA'YI REDDETTİ
Öte yandan Sporting'in Rosier için Dinamo Moskova'dan gelen 6,5 milyon euro peşin ve 1,5 milyon euro bonusların olduğu teklifi kabul ettiği ancak Fransız oyuncunun Rusya'ya gitmek istememesi sonrasında transferin rafa kalktığı belirtildi.
Siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olan Valentin Rosier için, kulübü Sporting ile olan temaslara hız verildi.
Rosier ve Ghezzal'ı bir an önce takıma yeniden dahil ederek transferde diğer hedeflere yönelmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli futbolcunun kulübüne bir yıl daha kiralamayı teklif etti.
Bu kez satın alma mecburiyetiyle bu transfere son noktayı koymak isteyen idareciler, Portekiz'den gelecek haberi bekliyor.
ROSIER: "BAŞKA TÜRK KULÜBÜNE GİTMEM"
Rosier geçtiğimiz günlerde Türkiye'de başka bir kulübün formasını giymeyeceğini söylemişti.
24 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de büyük bir kulüpten bir diğerine transfer olmak bugünlerde daha normal hale geldi. Birçok oyuncu bir İstanbul kulübünden diğerine transfer oluyor. Ancak ben farklı bir zihniyetle büyüdüm. Başka bir Türk kulübüne imza atarsam Beşiktaş'a, Beşiktaş taraftarlarına ihanet etmişim gibi hissederim. Başka bir Türk kulübüne imza atmayı düşünemiyorum bile. Çünkü Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum!" ifadelerini kullanmıştı.