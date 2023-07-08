Rosenior: 'Arda Güler inanılmaz, çok özel!'

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezon öncesi hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Liam Rosenior, kamp ve transfer çalışmaları, hedefler dahil olmak üzere birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.



Göreve geldiği ilk günde takımın var olan durumunu düzeltmeye odaklandığını aktaran Rosenior, "Ben göreve ilk başladığımda sıralamada aşağılardaydık. Durumumuz çok da iyi değildi. İlk önceliğim, takımın organizasyonunu ve kendine olan güvenini artırmaktı. Bunu yaparak başladım. Futbolda kazanmak için gol yememeniz gerekiyor. Ben de onu takıma oturtmaya çalıştım. Bunu yaptıktan ve istikrarı sağladıktan sonra uzun süreli felsefemize daha çok odaklanmaya başladım. Bu felsefemizde topa daha çok sahip olma ve gol atma üzerineydi. Bunda da başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. Kaydettiğimiz ilerlemeden dolayı mutluyum" diye konuştu.



"TAKIM SİSTEME ÇOK UYGUN"



Takımla birlikte ilk kez hazırlık kampı geçirdiğini ve oyuncuların çalışmasından çok memnun olduğunu aktaran genç teknik adam, "Geldiğim ilk günden bu yana ilk defa takımla hazırlık kampı geçirme fırsatı buldum. Bu yüzden de çok heyecanlıyım. Takım da oynamak ve uygulamak istediğimiz sisteme çok hakim. Kazanmak için oyunumuzu yansıtmaya çalışacağız. Birçok hücumcu oyuncumuz geçtiğimiz sezon sakatlık geçirdi. Oscar Estupinan ve Benjamin Tetteh şu anda fit durumda. Liam Delap'ı kadromuza kattık. Bu oyuncuların yokluğunda Ozan Tufan ve Adama Traore gibi oyuncularımızı daha ofansif görevlerde kullanmıştım. Bu oyuncuların geri dönmesiyle yeni sezonda daha fazla gol atmaya hazırız" ifadelerini kullandı.



"G.SARAY'A SORUN YARATABİLMEK ÖNEMİLYDİ"



Galatasaray'a karşı oynadıkları hazırlık maçını değerlendiren Liam Rosenior, "Önemli olan hatalardan öğrenmek. Kesinlikle hazırlık maçlarında sonuçlara odaklanmamaya çalışıyorum. Sezonun ilk hazırlık maçı, bizim için öğrenme fırsatıydı. Galatasaray bize karşı pres yapma tarzını değiştirdi. Bu şekilde bizi zorladılar. Sezonun ilk hazırlık maçlarında tam olarak fit olamayabiliyorsunuz. Buna rağmen Galatasaray gibi bir takıma karşı sorun yaratabildiğimizi görmek güzeldi" şeklinde konuştu.



"SOL BEK ALACAĞIZ"



Transfer çalışmalarına da değinen Rosenior, sok bek bölgesine transfer yapacaklarını ve Ruben Vinagre'nin listelerinde bulunduğunu ifade ederek, "Oluşturabileceğim en iyi kadroyu oluşturmayı hedefliyorum. Şu anda sahip olduğum oyuncu kadrosundan gayet memnunum. Gayet güzel bir ekibimiz var. Transfer edeceğimiz oyuncular konusunda daha seçici olabiliyorum. Kadromuza sol bek katmak istiyoruz. Ruben Vinagre farkında olduğumuz ve benim çok beğendiğim bir oyuncu. Daha önce Wolverhampton'da başarılı bir süreç geçirmişti. Geçtiğimiz yıl Everton'da zorlandı. Şu anda fiziksel olarak hazır durumda. Onu takımda görmek isterim" açıklamasında bulundu.



"PREMİER LİGE ÇIKMAK İSTİYORUZ"



Acun Ilıcalı'nın takımı satın almasının ardından taraftarlarla çok iyi iletişim kurduğunu ve kulübün eski günlerine dönme konusunda ciddi adım attığını söyleyen Liam Rosenior, şöyle konuştu:



"Şu anda Hull City'nin Premier Lig'de oynadığı zamana geri dönüyoruz diyebilirim. Acun Bey de heyecanımızı artıran birisi oldu. Kendisi insanları heyecanlandırmak konusunda çok başarılı birisi. Şehir Acun Bey'i çok seviyor. Bu destekle birlikte yeniden Premier Lig'e çıkmak istiyoruz. Seyirci ortalamamız 8 binden 20 bine kadar yükselmiş durumda. Bu da benim oynadığım döneme benzemeye başladı. O zamanlar Avrupa kupalarında oynama fırsatımız olmuştu. Şimdi o atmosferi yeniden yakalamak istiyoruz. Ait olduğumuz Premier Lig'e çıkmak istiyoruz. Benim görevim, Acun Bey için bunu gerçekleştirmek."



"EN İYİSİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM"



Genç bir teknik direktör olarak kariyerindeki hedeflerinin sorulması üzerine ise İngiliz teknik adam şunları söyledi:



"Ben olabileceğim en iyi teknik adam olmaya çalışıyorum. Bunu başarmak için de 24 saat çalışıyoruz diyebilirim. Futbol benim kanımda olan bir şey. Babam da futbolcuydu, ben de futbol oynadım. Futbol ile yaşayan birisiyim. Gelecekte şu kupayı kazanmak istiyorum tarzında bir hedef koymaktansa her gün daha iyiye giderek ulaşabileceğim en üst noktaya ulaşmak istiyorum."



"ARDA İNANILMAZ BİR YETENEK"



Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'i ilk kez Türkiye Kupası finalinde izlediğini ve genç oyuncuya hayran kaldığını aktaran Rosenior, "Arda Güler kesinlikle çok özel bir oyuncu. Acun Bey bizi Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan Türkiye Kupası finaline götürmüştü. Onu Başakşehir'e karşı izledim. Gördüklerim karşısında tüylerim diken diken oldu, inanılmaz bir oyuncu. Yaşına göre teknik becerisi, oyun zekası, dünya klasında diyebilirim. Bu yaşta bu kadar başarılı olması, tüm kulüplerin onunla ilgilenmesini beraberinde getirdi. İnanıyorum ki çok büyük ve başarılı bir kariyeri olacaktır. İnanılmaz bir oyuncu" dedi.



Rosenior, sezona çok iyi hazırlandıklarını ve kulüp olarak çok başarılı bir sezon geçireceklerini belirterek sözlerini noktaladı.



