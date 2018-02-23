Rooney, Everton'ı seçme sebebini açıkladı!

sezon başında ayrılaraktransfer olan, Çin'den gelen büyük teklifleri reddetme sebebini açıkladı.Çok para kazanmanın önemli olmadığını vurgulayan Rooney, "Hedeflere ihtiyacım var. Baskı altında olmaya ihtiyacım var. Çin'e gitseydim futbol oynama arzumu kaybederdim" ifadelerini kullandı.Everton'da tekrar kendisini kanıtlamak isteyen 32 yaşındaki golcü, "Everton'da istediğim baskının olduğunu dönünce anladım. Tam olarak bunu istiyordum. Everton taraftarlarına kendimi tekrar kanıtlamak ve bu kulübün ilerlemesine yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.Kariyerine doğru zamanda son vereceğini belirten Rooney, "Dürüst bir oyuncuyum. Oynamak için yeterince iyi olmadığımı düşünürsem denemeye devam etmem. Futbolu bırakmam gerektiğini söyleyecek kadar dürüstüm" dedi.Everton ile bu sezon 31 maçta 11 gol atan Rooney, 3 asist yaptı.