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Rooney, Everton'ı seçme sebebini açıkladı!

Wayne Rooney, yüksek tekliflere karşın Çin'i reddedip Everton'a dönme sebebinin baskı isteği olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Rooney, Everton'ı seçme sebebini açıkladı!
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23 Şubat 2018 00:06
Manchester United'dan sezon başında ayrılarak Everton'a transfer olan Wayne Rooney, Çin'den gelen büyük teklifleri reddetme sebebini açıkladı.

"BASKIYA İHTİYACIM VARDI"

Çok para kazanmanın önemli olmadığını vurgulayan Rooney, "Hedeflere ihtiyacım var. Baskı altında olmaya ihtiyacım var. Çin'e gitseydim futbol oynama arzumu kaybederdim" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR KENDİMİ KANITLAMAK..."

Everton'da tekrar kendisini kanıtlamak isteyen 32 yaşındaki golcü, "Everton'da istediğim baskının olduğunu dönünce anladım. Tam olarak bunu istiyordum. Everton taraftarlarına kendimi tekrar kanıtlamak ve bu kulübün ilerlemesine yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"DÜRÜST BİR OYUNCUYUM"

Kariyerine doğru zamanda son vereceğini belirten Rooney, "Dürüst bir oyuncuyum. Oynamak için yeterince iyi olmadığımı düşünürsem denemeye devam etmem. Futbolu bırakmam gerektiğini söyleyecek kadar dürüstüm" dedi.

Everton ile bu sezon 31 maçta 11 gol atan Rooney, 3 asist yaptı.



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