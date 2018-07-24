  •  
    Comolli'den F.Bahçe'de 1.5 ayda 8 BİLET kesti!..
  •  
    Muslera'ya kanca atan Roma'ya flaş bir cevap!
  •  
    Ricardo Quaresma'dan Çin'e TRANSFER yanıtı
  •  
    F.Bahçe'de operasyon! Ağabey-kardeş, çılgınlık
  •  
    Dilmen: "G.Saray'ın bu transferi, şampiyon..."

Ronaldo'nun şaşırtan sağlık raporu!

Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği 33 yaşındaki Ronaldo'nun, sağlık kontrollerinde metabolizma yaşının 20 çıkması şaşkına çevirdi.

Kaynak: Milliyet
Ronaldo'nun şaşırtan sağlık raporu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2018 12:00
Juventus'un Real Madrid'den transfer ettiği dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sağlık kontrolünden geçtikten sonra İtalyan doktorları şaşkına uğrattı. Bunun sebebi ise oyuncunun biyolojik yaşının 20 olarak çıkması.
 
20 YAŞINDAKİ FUTBOLCUNUN VÜCUDUNA SAHİP
 
İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport'un haberine göre Cristiano Ronaldo'nun Juventus için girdiği sağlık testindeki sonuçlar şaşırttı. 33 yaşındaki futbolcunun vücudu 20 yaşındaki bir futbolcunun verileriyle benzerlik gösterdi.
 
Ortalama bir futbolcunun vücudundaki yağ oranı %10-11, kas kütlesi %46 iken Ronaldo'nun %7 ve %50 olarak belirlendi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için