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Ronaldo'nun annesi Maria'dan transfer yalanlaması

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi sonrası annesi Maria Dolores Aveir, siyah-beyazlı ekibe geçiş sürecini anlattı ve hakkında çıkan ''Manchester United'' iddialarını yanıtladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ronaldo'nun annesi Maria'dan transfer yalanlaması
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17 Temmuz 2018 16:28
Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a tansferi sonrası 33 yaşındaki yıldızın annesi Maria Dolores Aveir önemli açıklamlarda bulundu. 

Kendisine yöneltilen ''Ronaldo'yu Manchester United'a geri dönmesi için baskı uyguluyor'' iddialarına net bir dille yalanlama getiren anne Aveir,  ''Onun Manchester United'a geri dönmesini istediğim yalan, bu gerçek değil. Yaptığı tercih nedeniyle çok mutluyum, bu bizim için çok mutlu bir gün.'' dedi. 

''OĞLUM JUVENTUS'U DAHA BÜYÜK BİR TAKIM YAPACAK''

Real Madrid macerasının artık sona erdiğini ve Ronaldo'nun Juventus'u daha büyük bir takım yapacağını dile getiren Aveir, ''Oğlum Juventus'u daha da büyük bir takım yapacak. Yeni bir macera, yeni bir hayat. Real Madrid'de keyifli zaman geçirdi ancak yeni bir rekabete ihtiyacı vardı.'' ifadelerini kullamdı. 

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