Ronaldo'dan Juventus itirafı: 'Böylesiyle karşılaşmamıştım'

"JUVENTUS İTALYA'NIN EN İYİ TAKIMI"

"JUVENTUS TARAFTARININ BENİ ALKIŞLAMASI ŞAŞIRTICIYDI"

"AMACIM KUPALAR KAZANMAK!"

"JUVENTUS TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDERİM"

İspanyol devi Real Madrid'de yaşadığı başarılı kariyer sonrası hayatıne yeni bir sayfa açan ve Juventus'a transfer olan Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, basına önemli açıklamalarda bulundu.Sözlerine, Juventus'u tercih etmesinin nedenlerini anlatarak başlayan Ronaldo, bir gün mutlaka siyah-beyazlı ekipte forma giymek istediğini belirtirken, "dedi.Portekizli yıldız, Juventus'a transferinin en önemli etmenlerinden birinin taraftarlar olduğunu dile getirirken,ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Juventus deplasmanında taraftarın kendisini ayakta alkışlamasından özellikle etkilendiğini dile getiren Ronaldo,diyerek itirafta bulundu.İtalyan devine kupalar kazanmak için geldiğini söyleyen Ronaldo, temel amacının Juventus'u güçlü kılmak olduğunu söyledi ve,dedi.Yıllar süren Manchester United ve Real Madrid kariyeri sonrası artık Juventus'ta yeni bir sayfa açtığını ve burada kupalar kazanmak istediğini söyleyen Ronaldo,dedi ve sözlerini sonlandırdı.