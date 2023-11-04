Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr ile Al Khaleej karşı karşıya geldi.



King Saud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Al Nassr 2-0 kazanırken goller 26. dakikada Cristiano Ronaldo ve 58. dakikada Aymeric Laporte'den geldi. Laporte'nin golünde asist Ronaldo yaptı.



Bu sonuçla birlikte galibiyet serisi 3 maça çıkan Al Nassr 28 puana ulaşırken, Al Khaleej 10 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Al Nassr deplasmanda Al Wehda'ya konuk olurken, Al Khaleej sahasında Al Tai'yi konuk edecek.