Ronaldo: 'Tarihin en büyük takımı Real Madrid'

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, eski takımı Real Madrid hakkında çarpıcı sözler sarf etti.



Kulübün Şampiyonlar Ligi başarısına değinen Ronaldo, "İnsanlar, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde şanslı olduğunu söylüyor. Bunun adı şans değil, futbol tarihinin en büyük kulübü." ifadelerini kullandı.



Real Madrid'de çok güzel zamanlar geçiren Ronaldo, "Real Madrid tarihin gelmiş geçmiş en iyi kulübü ve ben de orada oynamaktan çok mutluydum. Kulüpte tüm zamanların en golcü oyuncusu oldum, dört Şampiyonlar Ligi kazandık, bu büyük bir zevkti!" sözlerini sarf etti.



Real Madrid kariyerinde 438 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 450 gol 131 asistlik performansıyla kırılması güç bir rekora imza atmıştı.







