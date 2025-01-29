Ronaldo: 'Oğlum Mbappe'nin daha iyi olduğunu söylüyor'

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'dan, oğlu Matteo ve Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe ile ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi.



Ronaldo, açıklamasında, "Oğlum Matteo, Mbappe'yi çok seviyor. Bana, Mbappe'nin benden daha iyi olduğunu söylüyor. Ben de ona babasının daha iyi olduğunu ve daha çok golü olduğunu söylüyorum. (Gülerek)" ifadelerini kullandı.



Al Nassr'da bu sezon 23 maçta süre bulan 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 20 gol attı ve 3 asist yaptı.



