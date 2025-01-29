Ronaldo: "Oğlum Mbappe'nin daha iyi olduğunu söylüyor"

Cristiano Ronaldo, oğlu Matteo'nun Kylian Mbappe'yi çok sevdiğini ve kendisinden daha iyi olduğunu söylediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ronaldo: 'Oğlum Mbappe'nin daha iyi olduğunu söylüyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2025 19:02
Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'dan, oğlu Matteo ve Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe ile ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi.

Ronaldo, açıklamasında, "Oğlum Matteo, Mbappe'yi çok seviyor. Bana, Mbappe'nin benden daha iyi olduğunu söylüyor. Ben de ona babasının daha iyi olduğunu ve daha çok golü olduğunu söylüyorum. (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

Al Nassr'da bu sezon 23 maçta süre bulan 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 20 gol attı ve 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery