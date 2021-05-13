Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Juventus'ta Şampiyonlar Ligi bileti alma mücadelesi veren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için annesinden flaş bir mesaj geldi.



Tecrübeli futbolcunun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Sporting'e geri dönmesini istediğini belirtirken, "Ronaldo ile konuşacağım ve gelecek sezon Sporting'e dönmesi için ikna etmeye çalışacağım. Gelecek yıl Alvalade Stadı'nda Sporting'in formasıyla mücadele verecek." ifadelerini kullandı.



Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo, kariyerine Sporting'de başlamış ve 2003 yılında Manchester United'a transfer olmuştu. 19 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazanan Sporting, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde olacak.



Juve'de 131 maça çıkan Ronaldo, 100 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.



