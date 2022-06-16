'Ronaldo, Marcelo'yu takımında istiyor'

Real Madrid'de ayrılan ve adı ülkemizden Fenerbahçe ile de anılan Marcelo için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



İspanya'dan Marca'nın haberine; Real Valladolid'in sahibi Ronaldo Nazario, Marcelo'yu takımında görmek istiyor. Ronaldo'nun, Real Madrid'e transfer olduğu 2007 yılından bu yana Marcelo ile yakın olduğu ve bunun transferin gerçekleşmesi için önemli bir avantaj olduğu belirtildi.



Öte yandan Ronaldo'nun ekibinin La Liga'ya geri dönmesi ve iyi giden finansal durumuyla Marcelo transferini gerçekleştirmesinin mümkün olduğu ifade edildi.



MARCELO SICAK BAKIYOR



Marcelo'nun da Madrid'e yakın olması ve oğlu Enzo'nun da Real Madrid altyapından forma giymesi nedeniyle Real Valladolid seçeneğine sıcak baktığı aktarıldı.



TALİBİ ÇOK!



Brezilyalı yıldızın adı ayrıca; Lyon, Marsilya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri takımları ile anılıyor.





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