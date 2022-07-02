Ronaldo, MANU'dan ayrılmak istiyor!

Manchester United'da kalıp kalmayacağı büyük bir merak konusu olan Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia gündeme geldi.



Times'ta yer alan habere göre; Portekizli yıldızın, cazip bir teklif gelmesi durumunda Manchester United'dan ayrılmak istediği belirtildi. Ronaldo'nun bu düşüncesini kulübe de bildirdiği kaydedildi.



Ronaldo'nun bu fikrinin ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesinden kaynaklandığı ifade edildi.



2021 yazında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen Ronaldo, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde sahaya çıktığı 38 maçta 24 gol atıp, 3 asist yaptı.





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