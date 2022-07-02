Ronaldo, MANU'dan ayrılmak istiyor!

İngiliz basını, Cristiano Ronaldo'nun, cazip bir teklif gelmesi halinde Manchester United'dan ayrılmak istediğini kulübe bildirdiğini öne sürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Ronaldo, MANU'dan ayrılmak istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2022 18:33
Manchester United'da kalıp kalmayacağı büyük bir merak konusu olan Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia gündeme geldi.

Times'ta yer alan habere göre; Portekizli yıldızın, cazip bir teklif gelmesi durumunda Manchester United'dan ayrılmak istediği belirtildi. Ronaldo'nun bu düşüncesini kulübe de bildirdiği kaydedildi.

Ronaldo'nun bu fikrinin ise Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istemesinden kaynaklandığı ifade edildi.

2021 yazında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen Ronaldo, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde sahaya çıktığı 38 maçta 24 gol atıp, 3 asist yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ