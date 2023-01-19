Ronaldo ile Messi yeniden karşı karşıya!

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ve Al Hilal takımının karmasının PSG'ye karşı oynayacağı mücadele merakla bekleniyor.



Ronaldo ve Messi'nin bir kez daha karşı karşıya geleceği mücadele 19 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'da başlayacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda oynanacak PSG-Al Nassr-Al Hilal karma maçı beIN SPORTS 4'ten naklen yayınlanacak



Messi ve Ronaldo yeniden karşı karşıya...



Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun bu maçta forma giymesi beklenirken dünyaca ünlü iki yıldız, Aralık 2020'den bu yana ilk kez karşılaşacak. Messi, son olarak Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Cristiano Ronaldo ise 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olmayı başardı.



PSG'de Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'daki yıldızlar sahne alacak. Durumu belirsiz olan Presnel Kimpembe, Nuno Mendes ve Marco Verratti'nin forma giymeleri beklenmiyor.



Al Nassr'da ise Cristiano Ronaldo ilk kez Arabistan ekibinin formasını giyecek. Odion Ighalo, Moussa Marega, Anderson Talisca ve Andre Carillo gibi yıldızların da mücadelede forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı bulunan Ospina'nın ise oynaması beklenmiyor.





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