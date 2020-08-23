Roma'nın eski sahibi Newcastle United'ı istiyor

Roma kulübünü Amerikalı Dan Freidkin'e satan James Pallotta'nın yeni hedefinin Newcastle United olduğu iddia edildi.



Daily Mail'in haberine göre Pallotta'nın futbol yatırımlarının devam edeceği ve satışta olan Newcastle United konusunda girişimlerinin olabileceği kaydedildi. Amerikalı girişimci Pallotta'nın aynı zamanda NBA takımlarından Boston Celtics kulübünde de hisseleri bulunuyor.



Ocak ayında çıkan benzer dedikoduları zamanında reddeden Amerikalı girişimcinin şimdilerde Newcastle projesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.



Bilindiği gibi Newcastle United'ın sahibi Mike Ashley, 300 milyon sterlin bedeli getiren kişiye satacağını belirtmiş ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman'ın destek verdiği bir şirketin de içinde bulunduğu konsorsiyum ile pazarlığa oturmuştu. Çalkantılı geçen satış süreci tamamlanamamış ve Newcastle United'ın satışı gerçekleşmemişti.



