Roma, rotasını Icardi'den kırdı

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Roma, Mauro Icardi'ye olan ilgisini Gianluca Scamacca'ya yöneltti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Roma, rotasını Icardi'den kırdı
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10 Haziran 2023 14:19
Gelecek sezon için kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak isteyen Roma'da gündeme yeni bir isim geldi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Tammy Abraham'ın uzun sürecek olan sakatlığı sebebiyle forvet arayışına çıkan Roma, West Ham United'da forma giyen İtalyan golcü Gianluca Scamacca'yı kiralamanın yollarını aramaya başladı.

Haberde, Roma'nın Scamacca'nın kiralanma şartları için bilgi istediği kaydedilirken, Milan'ın da oyuncuya talip olduğu aktarıldı.

ICARDI'Yİ İSTİYORLARDI

Daha önce çıkan haberlerde Roma'nın, Abraham'ın yerine Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Mauro Icardi'yi istediği ifade edilmişti.

Bu sezon West Ham formasıyla 27 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Scamacca, bu maçlarda 8 gol kaydetti.



 
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