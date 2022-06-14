Roma, Matic'i kadrosuna kattı!

Jose Mourinho önderliğindeki Roma, Manchester United'dan ayrılan Nemanja Matic'i kadrosuna kattığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Sırp orta saha ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Daha önce tecrübeli orta saha ile Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtilmişti.



3. KEZ MOURİNHO İLE BULUŞUYOR!



2013 yılında Jose Mourinho önderliğindeki Chelsea'ye transfer olan Matic, Portekizli teknik adamın Manchester United'ın başına geçmesiyle kırmızı şeytanlara transfer olmuştu.



Portekizli teknik adam bu kez başarılı oyuncuyu, geçtiğimiz yıl UEFA Konferans Ligi'ni kazandığı Roma'ya getirdi.



Matic Manchester United ile geçen sezon çıktığı 32 maçta, 4 asist yapma başarısı gösterdi.





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