Roland Sallai, 6 gole ulaştı

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla 6. gol sevincini yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Roland Sallai, 6 gole ulaştı
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27 Nisan 2025 23:53
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla 6. gol sevincini yaşadı.

Bu sezon 27. resmi maçına çıkan Sallai, 29. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılı formayla UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer golü bulunan Sallai, Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye yükseltti.

TÜMOSAN Konyaspor ile hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında 2 gol atan Roland Sallai, üst üste 2 resmi müsabakada 3 kez fileleri havalandırdı.

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