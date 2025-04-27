Roland Sallai, 6 gole ulaştı

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla 6. gol sevincini yaşadı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bu sezon 27. resmi maçına çıkan Sallai, 29. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılı formayla UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer golü bulunan Sallai, Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye yükseltti.
TÜMOSAN Konyaspor ile hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında 2 gol atan Roland Sallai, üst üste 2 resmi müsabakada 3 kez fileleri havalandırdı.
Bu sezon 27. resmi maçına çıkan Sallai, 29. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılı formayla UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer golü bulunan Sallai, Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye yükseltti.
TÜMOSAN Konyaspor ile hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında 2 gol atan Roland Sallai, üst üste 2 resmi müsabakada 3 kez fileleri havalandırdı.