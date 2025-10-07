Rodrygo'dan derbi için itiraf!

Real Madrid forması giyen Rodrygo, 5-2 kaybettikleri Atletico Madrid derbisinin bir daha tekrarlanmayacağını söyledi.

Real Madrid forması giyen Rodrygo, Atletico Madrid derbisiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Brezilyalı futbolcu, Atletico Madrid derbisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Atletico'ya karşı olanlar bir daha asla tekrarlanmayacak! Bu korkunç bir şeydi ve bir daha asla olmayacak!" sözlerini sarf etti.

Real Madrid, La Liga'da oynanan derbide Atletico Madrid'e 5-2'lik skorla kaybetmişti.

