Rodrygo'dan derbi için itiraf!

Rodrygo: "Atletico Madrid derbisinde yaşadıklarımız korkunçtu ve bir daha asla tekrarlanmayacak!" pic.twitter.com/4CeCn3ckRA



— Sporx (@sporx) October 7, 2025

Real Madrid forması giyen Rodrygo, Atletico Madrid derbisiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.Brezilyalı futbolcu, Atletico Madrid derbisiyle ilgili yaptığı açıklamada,sözlerini sarf etti.Real Madrid, La Liga'da oynanan derbide Atletico Madrid'e 5-2'lik skorla kaybetmişti.