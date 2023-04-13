Rodrigo De Paul: 'Buraya gelip üstümüze düşeni yaptık'

"Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında Beşiktaş'la oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybeden İspanya temsilcisi Atletico Madrid'in futbolcularından Rodrigo De Paul sonucun değil niyetin önemli olduğunu söyledi.



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan De Paul, "Herkes için zor zamanlar. Biz de destek için buradayız. Atletico Madrid olarak buraya gelip üzerimize düşeni yapıp destek vermeye geldik. Beşiktaş büyük bir kulüp, ateşli taraftarları olduğunu biliyoruz. Bugünkü amacımız yardım etmekti. Türk futbolculardan Arda Turan'ı tanıyorum. Burada oynadı, iyi işler yaptı." diye konuştu.





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