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Rockets'tan, Bruno Caboclo dahil dört imza!

Houston Rockets, forvet Bruno Caboclo ile yeniden anlaşma imzaladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets, forvet Bruno Caboclo ile yeniden anlaşma imzaladığını duyurdu.

Ekip ayrıca, eski Milwaukee Bucks guardı Sterling Brown ile, Draftsız gelen Arkansas guardı Mason Jones ile ve en son Avustralya'nın (NBL) Sydney Kings ekibinde forma giyen Jae'Sean Tate ile anlaşmalar imzalandığını da doğruladı. Tate'in anlaşmasının iki yönlü bir sözleşme olduğu kaydedildi.

Brezilyalı oyuncu Caboclo, Toronto Raptors tarafından 2014'te 20'nci sıradan Draft edilmiş ve 2018-19 sezonunda Memphis Grizzlies formasıyla oynadığı 34 maçta çıkış yakalayarak, kariyerinin en yüksek sayı (8.3), ribaund (4.6), asist (1.5), blok (1.0) ve üçlük yüzdesi (%36.9) ortalamalarını tutturmuştu.

2019-20 sezonu başlarında Caboclo'nun düşen dakikaları, geçtiğimiz sezonun son takas tarihinde Rockets'a gönderildikten sonra daha da düşmüştü.

Şimdi 25 yaşında olan Caboclo'nun yedinci NBA sezonunda yer alma şansı bulunuyor.


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