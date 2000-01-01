Rockets, yeni koç olarak Jeff Van Gundy'yi mi istiyor?

New York Times'dan Marc Stein'a göre Houston Rockets, Jeff Van Gundy'nin boştaki başantrenörlük pozisyonu için en iyi seçenek olduğunu düşünüyor.



Van Gundy uzun bir süredir koçluk yapmıyor ve ESPN'de NBA maçlarında yorumculuk yaptığı bir pozisyonda çalışıyor.



Rockets, bu yıl tekrar playofflardan elendi ve dört yıldır takıma koçluk yapan ve kısa süre önce yeniden takımla anlaşmayacağını açıklayan Mike D'Antoni, Rockets'ı Finallere çıkarma konusunda başarısız oldu.



D'Antoni'nin Rockets'le işi sona ererken, bazı raporlar ekibin Van Gundy'yi geri getirebileceğini gösteriyor. JVG, Rockets'a 2000'li yıllarda dört yıl boyunca koçluk yapmıştı.



JVG, çalıştığı dört yılda takımı, üç kez playofflara taşımayı başarmış olsa da, ekip hiç başarılı olamamış ve her seferinde ilk turda elenmişti. Geçmişten bağımsız olarak, NBA muhabiri Stein'a göre Rockets, JVG'yi geri almak istiyor:



"Haftalardır koçlar arasında, Rockets'ın bir başantrenör değişikliği yapması halinde, Jeff Van Gundy'nin Mike D'Antoni'nin yerini alacağına dair kuvvetli bir düşünce olduğu yönünde gümbürtüler oldu. Hatırlamak lazım ki, GM Daryl Morey, Houston Mayıs 2016'da kendisinin yerine D'Antoni'yi işe aldığında, Van Gundy ile yeniden çalışmakla ilgileniyordu."



JVG'nin başantrenörlük kariyerinde 748 maçta derecesi 430-318 şeklinde. Ayrıca, NBA playofflarında da 44-44'lük bir derecesi bulunuyor.



