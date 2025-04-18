NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre, Houston Rockets'ın yaz döneminde yıldız oyuncu Kevin Durant'i kadrosuna katma ihtimali "önceki düşünülene kıyasla daha da düşük."



Suns, sezonu 36 galibiyetle tamamlayarak playoffların dışında kaldı ve organizasyonun, iki sezonu kalan 4 yıllık 194 milyon dolarlık sözleşmesiyle Durant'i takasa açması bekleniyor.



Daha önce adı Rockets ile anılan Durant için bu hamlenin gerçekleşmemesi, Houston'ın kadro yapılanmasının farklı bir doğrultuda ilerlediğini gösteriyor. Jalen Green, Alperen Şengün ve Fred VanVleet liderliğindeki genç çekirdek, Durant'in şampiyonluk zamanlamasına uymadığı için organizasyonun önceliklerinde yer almıyor.



Stein, sezon boyunca Rockets'ın büyük çaplı hamlelerinin sezon ortasında değil, uzun vadeli planlamalar doğrultusunda yapılacağının sinyallerinin verildiğini de ekledi.



Daha önce ESPN'den Shams Charania, Rockets ile Durant arasında "karşılıklı ilgi" bulunduğunu yazmıştı. Ancak Durant'in yaşı (36) ve kariyer aşaması, Houston'ın zaman çizgisiyle örtüşmeyince bu senaryo zayıflamış durumda.



Rockets cephesi, bu sezonki güçlü performansa rağmen, playoff başarısının yaz planlarını doğrudan şekillendireceğini belirtiyor. Erken bir elenme durumunda kadro yeniden gözden geçirilebilir, ancak ilk hedefin Durant olmayacağı artık daha net bir şekilde ifade ediliyor.



Öte yandan Suns'ın da Durant'i, hem oyuncu hem organizasyon için uygun bir takıma göndermek konusunda iş birliğine açık olduğu belirtiliyor. Houston'ın geleceğe yönelik vizyonu, bu yaz Durant takası ihtimalinden uzaklaşmasına neden olabilir.



