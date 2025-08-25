Houston Rockets genel menajeri Rafael Stone, yaz döneminde Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun Houston ile ilişkilendirilmesine dair çıkan söylentilere son noktayı koydu.Stone, bu iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını vurguladı:Stone, olası bir Giannis takası sorulduğunda.şeklinde konuştu.Bu açıklama, Houston'un iki kez MVP seçilen yıldızı içinyönündeki haftalar süren spekülasyonları bitirdi. Giannis'in geleceğine dair söylentiler, Bucks'ın yaz boyunca kadrosunu yeniden şekillendirmesiyle artmıştı. Milwaukee, Damian Lillard, Brook Lopez ve Pat Connaughton'ı gönderip Myles Turner, Cole Anthony ve Gary Harris'i ekledi.Ancak Bucks yönetimi, tüm değişikliklere rağmen Giannis'in takas masasında olmadığını defalarca yineledi. Yunan yıldız, geçtiğimiz sezon 73 maçta 30.4 sayı, 11.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Playofflarda ise bu üretimi 33.0 sayı ortalamasına yükseltmesine rağmen Milwaukee, son üç yılda ikinci kez ilk turda elendi.ESPN'den Shams Charania, Giannis'in yaz boyunca geleceğini değerlendirdiğini ve olası bir takas talebine karşı birçok takımın durumu yakından takip ettiğini bildirmişti. Stone'un açıklamaları, dış spekülasyonlara karşın Houston'un Milwaukee ile herhangi bir görüşme yapmadığını teyit etti.Giannis'in durumu, eylül ayında başlayacak kamplar öncesinde NBA'in en büyük gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Takımlar süreci dikkatle izlese de Bucks cephesi şimdilik franchise oyuncusunu elinde tutma konusundaki kararlılığını koruyor.