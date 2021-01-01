Robinson: "Harden, savunması en zor oyuncu!"

Miami Heat guardı Duncan Robinson, Brooklyn Nets süperstarı James Harden'ın, ligde savunması en zor oyuncu olduğunu söyledi.



26 yaşındaki oyuncu, yakın zamanda 'Long Shot' isimli podcast'e konuk oldu ve Harden'ı savunmanın zor oluşunun nedenlerini açıkladı:



"James Harden'ın birçok nedenden ötürü o noktada olduğunu düşünüyorum. Birincisi, oynama şeklinden ötürü. Bazı pozisyonlarda 10, 12 hatta 15 kez dripling yaptığını görebiliyorsunuz.



Eğer hoşuna giden bir eşleşmesi olursa, ki bu genelde çoğu eşleşme oluyor, hücum açısından çok yetenekli olduğu için, sizi üzerine çekiyor ve resmen orada tutuyor.



Bu yüzden James Harden diyebilirim. Ve tabii bilindiği üzere, şu anda etrafındaki oyuncular dolayısıyla, ikili sıkıştırmalara falan da gidemiyorsunuz. Aksi takdirde Kyrie (Irving) ya da (Kevin) Durant'i boşta bırakmış oluyorsunuz.



Beceri ve güç kombinasyonu inanılmaz. Çok kuvvetli bir adam. Pek çok insanın bunun farkında olduğunu sanmıyorum."



Harden bu sezon 36 maçta ortalama 25.3 sayı, 8.1 ribaund ve 11.2 asist ortalamaları elde etti.



