Robin van Persie, oğlu Shaqueel hakkında çıkan iddialara yanıt verdi!

UEFA Avrupa Ligi beşinci haftasında Hollanda temsilcisi Feyenoord, kendi sahasında Celtic'e 3-1 yenildi. Ev sahibi ekipte alınan bu mağlubiyet, taraftarlar arasında hoşnutsuzluğa yol açtı.Maçın 81. dakikasında teknik direktör Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie'yi oyuna alması ise eleştirilerin dozunu artırdı.42 yaşındaki çalıştırıcıya yöneltileniddialarına Van Persie yanıt verdi. Genç teknik adam, oğlunu sahaya sürme kararının tamamen taktiksel olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:Feyenoord, Avrupa Ligi'nde oynadığı beş karşılaşmada sadece 3 puan toplayarak puan tablosunun 30. sırasında yer alıyor. Hollanda Eredivisie'de ise kırmızı-beyazlılar, 13 haftalık periyotta topladığı 28 puanla ikinci sırada bulunuyor.